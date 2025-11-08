خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

پوتین «آندری بولیاگا» را به عنوان معاون دبیر شورای امنیت انتخاب کرد

پوتین «آندری بولیاگا» را به عنوان معاون دبیر شورای امنیت انتخاب کرد
کد خبر : 1711207
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس جمهور روسیه در حکمی یکی از معاونان وزارت دفاع را به معاون دبیر شورای امنیت این کشور منصوب کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، بر اساس  حکمی که امروز -سه‌شنبه-   در  وبسایت کاخ کرملین امروز -شنبه- «ولادیمیر پوتین»، رئیس جمهور روسیه، «آندری بولیاگا»   یکی از معاونان وزیر دفاع این کشور از سال گذشته را  به عنوان معاون دبیر شورای امنیت روسیه انتخاب کرد.

در حکمی جداگانه، پوتین ، سپهبد  «الکساندر سانچیک» که به عنوان فرمانده بخش جنوبی ارتش روسیه را به عنوان معاون وزیر دفاع و جایگزین بولیاگا انتخاب کرد.

بولیاگا، یک سپهبد ارتش روسیه است که  از مارس ۲۰۲۴ سمت معاون وزیر مسئول پشتیبانی لجستیکی را بر عهده داشت.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ