پوتین «آندری بولیاگا» را به عنوان معاون دبیر شورای امنیت انتخاب کرد

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، بر اساس حکمی که امروز -سه‌شنبه- در وبسایت کاخ کرملین امروز -شنبه- «ولادیمیر پوتین»، رئیس جمهور روسیه، «آندری بولیاگا» یکی از معاونان وزیر دفاع این کشور از سال گذشته را به عنوان معاون دبیر شورای امنیت روسیه انتخاب کرد.

در حکمی جداگانه، پوتین ، سپهبد «الکساندر سانچیک» که به عنوان فرمانده بخش جنوبی ارتش روسیه را به عنوان معاون وزیر دفاع و جایگزین بولیاگا انتخاب کرد.

بولیاگا، یک سپهبد ارتش روسیه است که از مارس ۲۰۲۴ سمت معاون وزیر مسئول پشتیبانی لجستیکی را بر عهده داشت.

انتهای پیام/