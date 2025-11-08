اتحادیه اروپا نقض آتشبس لبنان توسط رژیم صهیونیستی را محکوم کرد
سخنگوی سیاست خارجی اتحادیه اروپا خواستار پایان یافتن حملات رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان شد.
به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، «آنورا ال آنونی»، سخنگوی روابط خارجی اتحادیه اروپا، موج اخیر حملات رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان را محکوم کرد.
وی از این رژیم خواست تا به تمامی اقداماتی که از قطعنامه ۱۷۰۱ تخطی توافق آتشبس به دست آمده در نوامبر سال گذشته را نقض میکند، پایان دهد.
این مقام اروپایی همچنین خواستار خویشتنداری از سوی لبنانیها خصوصا حزب الله شد.
وی اظهار داشت: «تمرکز تمامی طرف ها باید بر حفظ آتشبس و پیشرفتی که تا به این جای کار حاصل شده است، باشد».