۶ کشته در پی وقوع آتشسوزی در ترکیه
آتشسوزی در مخزن مواد شیمیایی در یک کارخانه عطرسازی در منطقه دیلوواسی در استان قوجاایلی در شمال غرب ترکیه ۶ کشته و تعدادی مصدوم برجا گذاشت.
با آغاز آتشسوزی، تیمهای آتشنشانی وارد عمل شدند و توانستند آتشسوزی را که هنوز علت آن مشخص نشده است، مهار کنند.
استاندار قوجاایلی با اعلام خاموش شدن آتش افزود که در این حادثه ۶ نفر جان خود را از دست دادند.