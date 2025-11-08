خبرگزاری کار ایران
۶ کشته در پی وقوع آتش‌سوزی در ترکیه
کد خبر : 1711048
آتش‌سوزی در مخزن مواد شیمیایی در یک کارخانه عطرسازی در منطقه دیلوواسی در استان قوجاایلی در شمال غرب ترکیه ۶ کشته و تعدادی مصدوم برجا گذاشت.

 با آغاز آتش‌سوزی، تیم‌های آتش‌نشانی وارد عمل شدند و توانستند آتش‌سوزی را که هنوز علت آن مشخص نشده است، مهار کنند.

استاندار قوجاایلی با اعلام خاموش شدن آتش افزود که در این حادثه ۶ نفر جان خود را از دست دادند.

