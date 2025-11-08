نیروهای روسیه در آستانه نبرد شهری در دونتسک

به گزارش ایلنا به نقل از خبرگزاری تاس، گزارش‌ها حاکی است نیروهای روسیه برای ورود به مرحله‌ای از درگیری میدانی با نیروهای اوکراینی در محله‌های شهرهای جمهوری خودخوانده دونتسک آماده می‌شوند.

آندری ماروچکو، کارشناس نظامی روس، اعلام کرد نیروهای روسیه به حومه شرقی شهر «کراسنی لیمان» رسیده‌اند و درگیری‌های سنگینی با نیروهای اوکراینی در جریان است.

ماروچکو گفت: «نیروهای ما به حومه شرقی کراسنی لیمان رسیده‌اند و درگیری‌ها اکنون در اطراف شهر، به‌ویژه در نزدیکی شهرک‌های دروبیشف و استاوکی جریان دارد. احتمال دارد به‌زودی نبرد به مناطق مسکونی کشیده شود.»

وی پیش‌تر نیز تأکید کرده بود که نیروهای روسیه خطوط دفاعی ارتش اوکراین در شرق کراسنی لیمان را شکسته و موفق به تصرف مناطق جدید و تخریب نقاط دفاعی مستحکم اوکراینی‌ها شده‌اند.

هم‌زمان، وزارت دفاع روسیه روز جمعه اعلام کرد نیروهای این کشور در هفته نخست نوامبر کنترل روستای «اوسپینوفکا» در منطقه زاپوروژیه را به دست گرفته‌اند.

وزارت دفاع روسیه در بیانیه‌ای اعلام کرد یگان‌های گروه رزمی شرق با ادامه پیشروی در عمق مواضع اوکراین، روستای «اوسپینوفکا» را آزاد کرده‌اند.

وزارت دفاع روسیه همچنین اعلام کرد که طی هفته گذشته، هفت حمله دقیق با موشک‌ها و پهپادهای رزمی به مواضع نظامی اوکراین انجام شده است.

به گفته وزارت دفاع روسیه، این حملات تاسیسات نظامی و زیرساخت‌های حیاتی اوکراین از جمله مراکز صنعتی و انرژی، فرودگاه‌های نظامی، کارگاه‌های تعمیر و مونتاژ تجهیزات، انبارهای پهپادهای رزمی و محل استقرار نیروهای اوکراینی و مزدوران خارجی را هدف قرار داده است.

انتهای پیام/