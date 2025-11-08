خبرگزاری کار ایران
چین ممکن است تا اواخر ۲۰۲۶ به تایوان حمله کند

رسانه آلمانی در گزارشی ادعا کرد که جامعه اطلاعات غربی هشدار می‌دهد که چین ممکن است تا اواخر سال ۲۰۲۶ به تایوان حمله کند.

به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، رسانه آلمانی در گزارشی ادعا کرد که جامعه اطلاعات غربی هشدار می‌دهد که چین ممکن است تا اواخر سال ۲۰۲۶ به تایوان حمله کند.

 نشریه آلمانی بیلد در گزارشی تحت عنوان «آیا چین قصد دارد در صورت هرج و مرج در ایالات متحده، سال آینده به تایوان حمله کند؟» نوشت: «سازمان‌های اطلاعاتی غربی زنگ خطر را به صدا درآورده‌اند؛ طبق اطلاعات به دست آمده توسط بیلد، کارشناسان حمله چین به جزیره‌ دموکراتیک تایوان را از اوایل نوامبر سال آینده محتمل می‌دانند.»

طبق گزارش‌ها، سرویس‌های اطلاعاتی آسیایی اطلاعاتی را رهگیری کرده و مدعی شده‌اند که رهبری چین در صورت بروز ناآرامی در ایالات متحده پس از انتخابات میان‌دوره‌ای در ۳ نوامبر ۲۰۲۶، در حال برنامه‌ریزی برای حمله به تایوان است.

نشریه بیلد بر پایه گزارش سرویس‌های اطلاعاتی نوشت که پکن احتمال تنش‌های داخلی در ایالات متحده را پیش‌بینی می‌کند، که در آن دولت ترامپ ممکن است ارتش را نیز مستقر کند؛ به عنوان مثال، در صورت به چالش کشیدن نتایج انتخابات توسط دموکرات‌ها یا جمهوری‌خواهان.


 

