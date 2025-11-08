آلمان، پایگاه مرکزی ناتو در جنگ با روسیه خواهد بود

به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، روزنامه آلمانی دی زایت گزارش داد که ژنرال «الکساندر زلفرانک» رئیس فرماندهی مشترک پشتیبانی و توانمندسازی ناتو، گفت که آلمان می‌تواند در صورت درگیری با روسیه به پایگاه مرکزی ناتو تبدیل شود.

زلفرانک در جریان یک کنفرانس برای ارتش آلمان گفت: «در صورت درگیری، آلمان به صحنه مرکزی برای ناتو بدل خواهد شد».

وی اظهار داشت:‌«در اسرع وقت، تا ۸هزار سرباز و تجهیزات آنها از کشورهای مختلف ناتو می‌توانند در سراسر آلمان به سمت شرق مستقر شوند».

به گزارش روزنامه آلمانی دی تسایت، زولفرانک اشاره کرد که ناتو آگاه است که اگر استقرار نیروهای ائتلاف با مشکل مواجه شود، خیلی دیر برسد یا هماهنگ نباشد، بازدارندگی در مقابل روسیه شکست خواهد خورد.

