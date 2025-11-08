خبرگزاری کار ایران
بارزانی: پس از انتخابات مرحله جدیدی در عراق آغاز خواهد شد

رئیس اقلیم کردستان و نایب رئیس حزب دموکرات کردستان، از آغاز مرحله‌ای جدید در عراق پس از انتخابات مجلس نمایندگان این کشور خبر داد و به تشریح سیاست‌ها، روابط با بغداد و علل قدرت حزب خود پرداخت.

به گزارش ایلنا به نقل از رووداو، «نچیروان بارزانی»، رئیس اقلیم کردستان و نایب رئیس حزب دموکرات، انتخابات ۱۱ نوامبر را یک نقطه عطف دانست که عراق پس از آن وارد مرحله‌ای جدید برای اجرای قانون اساسی و حل مشکلات دیرینه خواهد شد.

 بارزانی این انتخابات را فرصتی برای گشودن بابی جدید در روابط با بغداد دانست و تاکید کرد: «بغداد عمق راهبردی ماست و باید مشکلات را بر سر میز گفت‌وگو حل کنیم.»

رئیس اقلیم کردستان با اشاره به اینکه هدف حزب او کسب یک میلیون رای یا حتی بیش از این تعداد است، در پاسخ به سؤالی درباره منبع قدرت حزب متبوع خود تاکید کرد: «قدرت اصلی حزب دمکرات نه پول است و نه سلاح، بلکه اعتماد و حمایت مردم کردستان است که این اعتماد نیز ناشی از صداقت حزب در قبال مردم است زیرا ما هر کاری از دستمان برمی‌آمد، انجام دادیم و هر کاری را هم که نتوانستیم، صادقانه به مردم گفتیم و همین صداقت در تلاش‌ها و مبارزات حزب، این باور را ایجاد کرده که مردم به ما اعتماد کنند.»

نچیروان بارزانی در خصوص روابط حزب دموکرات کردستان و اتحادیه میهنی نیز تصریح کرد: دوران باقی ماندن بدون حل و فصل مشکلات میان حزب دموکرات و اتحادیه میهنی گذشته است. ما از مرحله‌ای که وضعیت میان اتحادیه میهنی و حزب دموکرات تا جایی وخیم شود که قابل ترمیم نباشد، عبور کرده‌ایم و دو حزب پس از انتخابات کردستان، برای تشکیل دولتی که مورد اعتماد تمامی اقشار و مولفه های کردستان باشد، تلاش خواهند کرد.

 

