آغاز رسمی مرحله سکوت انتخاباتی در عراق از صبح امروز
سکوت انتخاباتی در سراسر عراق از صبح امروز -شنبه- به وقت بغداد، یک روز پیش از «رایگیری ویژه» در قالب انتخابات پارلمانی که قرار است فردا برگزار شود، آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری رسمی عراق (واع)، در طول دوره سکوت انتخاباتی، برپایی تجمعات انتخاباتی و تبلیغات انتخابات احزاب سیاسی و نامزدها تا زمان پایان رأی گیری، ممنوع است.
پیش از این، کمیسیاریای عالی مستقل انتخابات عراق تأکید کرده بود که سکوت انتخاباتی از ساعت هفت صبح روز شنبه (به وقت بغداد) آغاز میشود و تا پایان رأیگیری سراسری در روز سهشنبه ادامه خواهد داشت.
این کمیساریا خاطرنشان کرد هرگونه فعالیت تبلیغاتی یا ترویجی برای نامزدها یا فهرستهای انتخاباتی در این مدت، تخلف آشکار از دستورالعملها محسوب میشود و اقدامات قانونی در برابر متخلفان اتخاذ خواهد شد.