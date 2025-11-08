خبرگزاری کار ایران
پوتین باید بداند که جنگ هسته‌ای هرگز نمی‌تواند برنده داشته باشد

دبیرکل ناتو‌ گفت که موفقیت رزمایش هسته‌ای سالانه این اتحاد نظامی در اوایل این ماه، به او «اعتماد کامل به اعتبار بازدارندگی هسته‌ای ناتو» در مواجهه با تهدیدات روسیه داده است.

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز،‌ «مارک روته»، دبیرکل ناتو، گفت که موفقیت رزمایش هسته‌ای سالانه این اتحاد نظامی در اوایل این ماه، به او «اعتماد کامل به اعتبار بازدارندگی هسته‌ای ناتو» در مواجهه با تهدیدات روسیه داده است.

هفته‌نامه آلمانی ولت ام زونتاگ به نقل از او نوشت: «وقتی روسیه از لفاظی‌های هسته‌ای خطرناک و بی‌ملاحظه استفاده می‌کند، مردم ما باید بدانند که نیازی به وحشت نیست، زیرا ناتو یک بازدارندگی هسته‌ای قوی دارد.»

وی افزود: «‌پوتین، رئیس جمهور روسیه، باید بداند که جنگ هسته‌ای هرگز نمی‌تواند برنده داشته باشد و هرگز نباید در آن جنگید.»

 

