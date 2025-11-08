خبرگزاری کار ایران
مکزیک ادعای آمریکا و اسرائیل علیه ایران را رد کرد
وزارتخانه‌های امور خارجه و امنیت مکزیک اعلام کردند هیچ گزارشی درباره حمله ادعایی جمهوری اسلامی ایران به سفیر اسرائیل در این کشور، دریافت نشده است.

به گزارش ایلنا به نقل از النشره، وزارتخانه‌های امور خارجه و امنیت مکزیک اعلام کردند هیچ گزارشی درباره حمله ادعایی به اینات کرانتس نایگر، سفیر اسرائیل در این کشور وجود ندارد.

این دو وزارتخانه تأکید کردند: «ما هیچ اطلاعاتی مبنی بر وجود توطئه‌ای برای حمله به سفیر اسرائیل دریافت نکرده‌ایم.»

با این موضع‌گیری، دولت مکزیک عملا گزارش‌های رسانه‌های صهیونیستی و آمریکایی را که مدعی «تلاش ایران برای ترور سفیر رژیم صهیونیستی در مکزیک» شده بودند، رد کرد.

در همین حال، سفارت جمهوری اسلامی ایران در مکزیک با تأکید بر اینکه «ادعاهای مربوط به تلاش ایران برای ترور سفیر رژیم صهیونیستی در مکزیک، ساخته و پرداخته رسانه‌هاست»، متذکر شد: «این اتهامات با هدف تخریب روابط دوستانه ایران و مکزیک مطرح می‌شود.»

روز گذشته برخی مقامات آمریکایی و صهیونیستی در گفت‌وگو با وب‌سایت آمریکایی «آکسیوس» مدعی شدند که «سپاه پاسداران انقلاب اسلامی» قصد داشته سفیر اسرائیل در مکزیک را ترور کند، اما این «توطئه» تابستان گذشته توسط نیروهای امنیتی مکزیک خنثی شده است.

