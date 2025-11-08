حمله گسترده روسیه به زیرساختهای انرژی اوکراین
روسیه بامداد شنبه با حملهای گسترده به زیرساختهای انرژی اوکراین، بخشهایی از این کشور را در تاریکی فرو برد؛ اقدامی که به گفته مقامهای کییف، تلاشی تازه برای تضعیف اوکراین در آستانه زمستان سرد است.
به گزارش ایلنا به نقل از خبرگزاری فرانسه، وزیر انرژی اوکراین اعلام کرد که روسیه شب جمعه حملهای وسیع و تازه را به زیرساختهای بخش انرژی کشور انجام داده است که در نتیجه آن، برق در مناطق مختلف قطع شده است.
سویتلانا گرینچوک در فیسبوک اعلام کرد که روسیه بار دیگر بهطور گسترده به زیرساختهای انرژی اوکراین حمله کرده و همین امر موجب قطع اضطراری برق در چندین منطقه شده است.
او افزود که بهمحض بهبود وضعیت امنیتی، تیمهای امدادی و نیروهای بخش انرژی عملیات بازسازی را آغاز خواهند کرد تا برق در کوتاهترین زمان ممکن وصل شود. به گفته او، با پایدار شدن شبکه، قطعیهای اضطراری برق نیز لغو خواهد شد.
از سوی دیگر، فرماندار منطقه اودسا در جنوب اوکراین در پیامی در تلگرام اعلام کرد که تأسیسات انرژی این منطقه شامگاه جمعه هدف حمله پهپادی قرار گرفته است.
او با اعلام اینکه به یکی از تأسیسات زیرساختی انرژی خسارت وارد شده است، تأکید کرد که در این حمله تلفات جانی گزارش نشده است.
روسیه از زمان آغاز تهاجم به اوکراین در چهار سال پیش، شبکههای برق و گرمایش اصلی این کشور را هدف قرار داده که بخش بزرگی از آنها تخریب شده است.
در ماههای اخیر، مسکو حملات خود به زیرساختهای انرژی اوکراین را تشدید کرده و به تأسیسات گاز طبیعی ـ که منبع اصلی گرمایش به شمار میرود ـ آسیب زده است. کارشناسان هشدار دادهاند که اوکراین ممکن است با بحران گرمایش در زمستان روبهرو شود.
در مقابل، اوکراین نیز در ماههای گذشته حملات خود را به انبارهای نفت و پالایشگاههای روسیه افزایش داده تا صادرات انرژی روسیه را مختل کرده و باعث کمبود سوخت در سراسر این کشور شود.