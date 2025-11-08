به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، کاخ سفید اعلام کرد که مجارستان به‌مدت یک سال از تحریم‌های آمریکا که واردات منابع انرژی از روسیه را ممنوع می‌کند، معاف شده است.

«دونالد ترامپ» رئیس جمهوری آمریکا پیش از این در دیدار با «ویکتور اوربان» نخست وزیر مجارستان در کاخ سفید گفته بود که در حال بررسی معافیت این کشور از تحریم‌ها به دلیل خرید نفت از روسیه است.

وی در جریان این دیدار با بیان این‌که خواستار پایان دادن به جنگ در اوکراین است، بار دیگر برای دیدار با «ولادیمیر پوتین« همتای روس خود در مجارستان ابراز تمایل کرد.

انتهای پیام/