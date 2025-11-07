دونالد ترامپ:
مسئول اصلی حمله به ایران، من بودم
رئیسجمهوری آمریکا، که در کمپین انتخاباتی خود شعارهای ضد جنگ سر میداد و اقدام به تبلیغ صلحطلبی کرده بود، اذعان کرد که حمله اسرائیل به ایران در جریان آنچه به «جنگ ۱۲ روزه» مشهور شد، تحت فرمان وی انجام شده است.
ترامپ در ماههای نخست دوره دوم ریاستجمهوری خود مذاکرات با ایران درباره برنامه هستهای این کشور را آغاز کرد و بارها تأکید داشت که به دنبال توافق با تهران است.
با این حال، چند روز قبل از برگزاری دور جدید مذاکرات میان مقامهای آمریکا و ایران در ژوئن گذشته، جنگندههای اسرائیلی به تهران حمله کردند که منجر به آغاز جنگ ۱۲ روزه شد و خطر گسترش یک درگیری منطقهای تمامعیار را افزایش داد.
ترامپ در گفتگو با خبرنگاران گفت: «اسرائیل ابتدا حمله کرد. آن حمله بسیار قدرتمند بود. من بهطور کامل مسئول آن بودم».
با این حال، در ساعات اولیه جنگ، موضع واشنگتن کاملاً متفاوت بود. دولت آمریکا تأکید داشت که اسرائیل بهصورت مستقل عمل کرده و از تهران خواست به نیروها و منافع آمریکا در منطقه حمله نکند.
«مارکو روبیو» وزیر خارجه آمریکا، در آن زمان گفته بود: «امشب، اسرائیل بهصورت یکجانبه علیه ایران اقدام کرد. ما در حملات علیه ایران دخالت نداریم و اولویت اصلی ما حفاظت از نیروهای آمریکایی در منطقه است«.