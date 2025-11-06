به گزارش ایلنا، وزارت خزانه‌داری امریکا در ادامه رویکردهای خصمانه خود اعلام کرد که دفتر کنترل دارایی‌های خارجی این وزارتخانه (اوفک) امروز -پنج‌شنبه- سه تاجر لبنانی را «به اتهام تأمین مالی حزب‌الله و انتقال ده‌ها میلیون دلار از ایران به این گروه در سال ۲۰۲۵» تحریم کرده است.

بر اساس بیانیه وزارت خزانه‌داری، افراد مورد تحریم عبارتند از «اسامه جابر»، «جعفر محمد قصیر» و «سامر کسبار».

در بیانیه اوفک ادعا شده است که مبالغ منتقل‌شده از ایران شامل «درآمدهای حاصل از معاملات پنهان مالی تیم اقتصادی حزب‌الله، از جمله فروش نفت و سایر کالاهای ایرانی به لبنان از طریق صرافی‌های دارای مجوز و فاقد مجوز» است.

این نهاد آمریکایی با تکرار برخی مواضع بی‌اساس مدعی شد که منابع مالی یادشده برای «تأمین نیروهای شبه‌نظامی حزب‌الله، بازسازی زیرساخت‌های تروریستی آن و مقابله با تلاش‌های دولت لبنان برای اعمال حاکمیت بر تمام قلمرو این کشور» استفاده می‌شود.

واشنگتن، هدف از این تحریم‌ها را «حمایت از روند خلع سلاح حزب‌الله» اعلام کرده است.

وزارت خزانه‌داری آمریکا همچنین مدعی شد که از ژانویه ۲۰۲۵ تاکنون، نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بیش از یک میلیارد دلار به حزب‌الله منتقل کرده است که «بیشتر این مبالغ از طریق شرکت‌های صرافی انجام شده است».

به ادعای وزارت خزانه‌داری آمریکا، اسامه جابر «به‌طور مستقیم با صرافان لبنانی و شرکت‌های تبادل ارز همکاری می‌کند و شخصاً مبالغ قابل‌توجهی را برای حزب‌الله جمع‌آوری کرده است».

در ادامه این ادعاها آمده است که وی بین سپتامبر ۲۰۲۴ تا فوریه ۲۰۲۵ «ده‌ها میلیون دلار از طریق چند صرافی مرتبط با اعضای حزب‌الله جمع‌آوری یا تبدیل کرده است».

جعفر قصیر پسر محمد قصیر که در سال ۲۰۱۸ از سوی وزارت خزانه‌داری آمریکا تحریم شده بود، معرفی شده است. به ادعای اوفک، پس از درگذشت محمد قصیر در اکتبر ۲۰۲۴، مسئولیت‌های مالی وی میان چند نفر از بستگانش از جمله جعفر و برادرزاده‌اش علی قصیر تقسیم شد.

در بیانیه ادعا شده است: «جعفر مسئول مدیریت تیم مالی حزب‌الله و اداره پرتفوی اقتصادی درآمدزای این گروه است».

وزارت خزانه‌داری آمریکا مدعی است که در میانه سال ۲۰۲۵، جعفر و علی برای بازپس‌گیری نفتکش توقیف‌شده‌ای که پیش‌تر با نامه «آدریان دریا ۱» شناخته می‌شد و توسط مقامات اندونزی ضبط شده بود، تلاش کردند. این نفتکش بنا بر ادعای آمریکا «نفت خام منشأ ایرانی را به نام یک شرکت لبنانی تحت کنترل حزب‌الله منتقل می‌کرد.

انتهای پیام/