تشکیلات خودگردان فلسطین:

قدرت تخریبی مواد منفجره به جا مانده در غزه، معادل ۹ بمب هسته‌ای است

تشکیلات خودگردان فلسطین اعلام کرد که جنگ اسرائیل علیه غزه حدود ۶۰ میلیون تن آوار و نزدیک به ۱۰۰ هزار تن مواد منفجره بر جای گذاشته که قدرت تخریبی آن معادل ۹ بمب هسته‌ای است.

به گزارش ایلنا به نقل از وفا، تشکیلات خودگردان فلسطین اعلام کرد که جنگ اسرائیل علیه غزه حدود ۶۰ میلیون تن آوار و نزدیک به ۱۰۰ هزار تن مواد منفجره بر جای گذاشته که قدرت تخریبی آن معادل ۹ بمب هسته‌ای است.

‎تشکیلات خودگردان هشدار داد که پیامدهای زیست‌محیطی و بهداشتی این حجم از ویرانی ممکن است تا دهه‌ها ادامه داشته باشد.

‎بر اساس این گزارش، در کرانه باختری نیز روند تخریب منازل، مصادره زمین‌ها و گسترش شهرک‌های غیرقانونی اسرائیلی موجب فرسایش خاک، آلودگی منابع آبی و کاهش ذخایر آب زیرزمینی شده است.

‎در ادامه آمده است که شهرک‌های صهیونیست‌نشین سالانه حدود ۴۰ میلیون متر مکعب (معادل ۱.۴ میلیارد فوت مکعب) فاضلاب تصفیه‌نشده را به محیط زیست تخلیه می‌کنند.

‎تشکیلات خودگردان افزود که در حال تلاش برای گنجاندن برنامه‌های بازسازی زیست‌محیطی از جمله احیای خاک و منابع آبی در طرح بازسازی غزه است. 

