تشکیلات خودگردان فلسطین:
قدرت تخریبی مواد منفجره به جا مانده در غزه، معادل ۹ بمب هستهای است
تشکیلات خودگردان فلسطین اعلام کرد که جنگ اسرائیل علیه غزه حدود ۶۰ میلیون تن آوار و نزدیک به ۱۰۰ هزار تن مواد منفجره بر جای گذاشته که قدرت تخریبی آن معادل ۹ بمب هستهای است.
تشکیلات خودگردان هشدار داد که پیامدهای زیستمحیطی و بهداشتی این حجم از ویرانی ممکن است تا دههها ادامه داشته باشد.
بر اساس این گزارش، در کرانه باختری نیز روند تخریب منازل، مصادره زمینها و گسترش شهرکهای غیرقانونی اسرائیلی موجب فرسایش خاک، آلودگی منابع آبی و کاهش ذخایر آب زیرزمینی شده است.
در ادامه آمده است که شهرکهای صهیونیستنشین سالانه حدود ۴۰ میلیون متر مکعب (معادل ۱.۴ میلیارد فوت مکعب) فاضلاب تصفیهنشده را به محیط زیست تخلیه میکنند.
تشکیلات خودگردان افزود که در حال تلاش برای گنجاندن برنامههای بازسازی زیستمحیطی از جمله احیای خاک و منابع آبی در طرح بازسازی غزه است.