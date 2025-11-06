خبرگزاری کار ایران
حمله مجدد رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان

کد خبر : 1710524
جنگنده‌های ارتش رژیم صهیونیستی امروز -پنجشنبه- با دو حمله هوایی، شهرهای «طیر‌دبا» و «عیتا الجبل» را هدف قرار دادند.

به گزارش ایلنا به نقل از المیادین، جنگنده‌های ارتش رژیم صهیونیستی امروز -پنجشنبه- با دو حمله هوایی، شهرهای «طیر‌دبا» و «عیتا الجبل» را هدف قرار دادند.

بر اساس این گزارش، ارتش رژیم صهیونیستی همچنین خانه‌ای در شهر «الطیبه» در جنوب لبنان را هدف قرار داد.

نیروهای اسرائیلی از پایگاه «مسکاف عام» به سمت شهرهای مرزی لبنان تیراندازی کرده‌اند. همچنین پهپادهای اسرائیلی در ارتفاع پایین بر فراز چندین منطقه در جنوب لبنان در حال پرواز هستند.

 

 

