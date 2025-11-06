خبرگزاری کار ایران
دیدار هیئت حماس با رئیس اطلاعات ترکیه در استانبول
حماس از دیدار هیئت این جنبش با رئیس اطلاعات ترکیه در استانبول خبر داد.

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، حماس اعلام کرد که هیئتی از سوی این جنبش به ریاست «خلیل الحیه»، مذاکره‌کننده ارشد آن، «روزگذشته -چهارشنبه- در استانبول با «ابراهیم کالین»، رئیس اطلاعات ترکیه، دیدار کرد.

بر اساس اعلام حماس، این دیدار بر نقض توافق آتش‌بس غزه توسط رژیم صهیونیستی، از جمله گلوله‌باران و تیراندازی در مناطقی که هنوز تحت کنترل رژیم است، و محدودیت‌های امدادرسانی متمرکز بود.

در این دیدار، همچنین نیاز به بازسازی زیرساخت‌هایی مانند سیستم‌های فاضلاب، شبکه‌های جاده‌ای و برق مورد بررسی قرار گرفت.

در بیانیه حماس اعلام شد که الحیه از ترکیه به خاطر نقشش در دست‌یابی به توافق آتش‌بس تشکر و بر اهمیت حمایت مداوم آنکارا از مردم فلسطین در مبارزه‌شان علیه اشغالگری تاکید کرد.

 

