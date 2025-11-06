زاخارووا:
کییف پس از ۸۲ سال دوباره اشغال شده است
سخنگوی وزارت خارجه روسیه گفت که کییف ۸ دهه پس از آزادی چنگال نازیها بار دیگر اشغال شده است.
به گزارش ایلنا به نقل از تاس، «ماریا زاخارووا»، سخنگوی وزارت خارجه روسیه، در هشتاد و دومین سالگرد آزادسازی کییف به خبرگزاری تاس گفت که هشت دهه پس از آزادی از دست نازیها، کییف بار دیگر تحت اشغال قرار گرفته و ایدئولوژی نازی به سیاست دولتی اوکراین تبدیل شده است.
زاخارووا گفت: «هشت دهه گذشت، کییف دوباره اشغال شده است، ایدئولوژی نازی به سیاست عمومی جدید در سراسر اوکراین تبدیل شده است».
وی اظهار داشت: «این کشور حاکمیت خود را از دست داده است. امروز، تحت بیرق به اصطلاح کمونیسمزدایی و استعمارزدایی، رژیم کیف به طور قانونی مسیری را برای بازنویسی تاریخ، روسیزدایی تهاجمی و ریشهکن کردن هر آنچه که با اتحاد جماهیر شوروی، روسیه و گذشته مشترک ما مرتبط است، تثبیت کرده است».