به گزارش ایلنا به نقل از تاس، «ماریا زاخارووا»، سخنگوی وزارت خارجه روسیه، در هشتاد و دومین سالگرد آزادسازی کی‌یف به خبرگزاری تاس گفت که هشت دهه پس از آزادی از دست نازی‌ها، کی‌یف بار دیگر تحت اشغال قرار گرفته و ایدئولوژی نازی به سیاست دولتی اوکراین تبدیل شده است.

زاخارووا گفت: «هشت دهه گذشت، کی‌یف دوباره اشغال شده است، ایدئولوژی نازی به سیاست عمومی جدید در سراسر اوکراین تبدیل شده است».

وی اظهار داشت: «این کشور حاکمیت خود را از دست داده است. امروز، تحت بیرق به اصطلاح کمونیسم‌زدایی و استعمارزدایی، رژیم کیف به طور قانونی مسیری را برای بازنویسی تاریخ، روسی‌زدایی تهاجمی و ریشه‌کن کردن هر آنچه که با اتحاد جماهیر شوروی، روسیه و گذشته مشترک ما مرتبط است، تثبیت کرده است».





