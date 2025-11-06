بلومبرگ گزارش داد:
اقتصاد کشورهای اروپایی و بریتانیا در خطر فروپاشی قرار دارد
خبرگزاری بلومبرگ طی سرمقالهای هشدار داد که اقتصاد کشورهای اروپایی و بریتانیا در مسیری قرار دارد که خطر فروپاشی را به همراه دارد.
این سرمقاله اظهار داشت که «بریتانیا، به همراه اکثر کشورهای اروپایی، همچنان مسیر اقتصادی را دنبال میکند که ناگزیر به فاجعه منجر میشود».
این یادداشت خاطرنشان کرد که سیاستهای مالی فعلی بر گرفتن پول بیشتر از کارگران برای تأمین مالی بیکاران متکی است.
این سرمقاله افزود که بریتانیا در حال حاضر با شکاف مالی شدیدی در امور بودجه مواجه است و گمانهزنیهایی در مورد افزایش مالیات بر درآمد، اعمال مالیاتهای جدید بر ثروت و دارایی و شاید حتی مالیات بر داراییهای اساسی وجود دارد.