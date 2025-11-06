سازمان ملل خواستار لغو محدودیت کار و تحصیل برای زنان در افغانستان شد

به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، معاون نماینده ویژه دبیرکل و هماهنگ‌کننده امور بشردوستانه ‌سازمان ملل متحد گفت که این نهاد در تلاش است تا مقامات افغان را در مورد لزوم لغو محدودیت‌های آموزش و اشتغال زنان متقاعد کند.

وی گفت: «مشکل اصلی که هنوز در سیاست‌های مقامات بالفعل در افغانستان وجود دارد، مربوط به زنان و دختران است. همانطور که می‌دانید، احکام صادر شده در سال‌های ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ مشارکت زنان در کار برای سازمان‌های غیردولتی و سپس در آژانس‌های سازمان ملل را محدود کرده و همچنین زنان را از دسترسی به آموزش متوسطه و عالی منع کرده است.»

وی افزود: «برای ما به عنوان یک جامعه بین‌المللی، این سیاست غیرقابل قبول است و مهمتر از آن، با محروم کردن زنان افغان از مشارکت در جامعه و حمایت از اقتصاد، تأثیر منفی بر آنها می‌گذارد. بنابراین، من همچنان از مقامات بالفعل می‌خواهم که این محدودیت‌ها را لغو کنند.»

