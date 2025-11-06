خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

پاسخ سئول به ادعای ترامپ: زیردریایی هسته‌ای را در داخل کشور می‌سازیم

پاسخ سئول به ادعای ترامپ: زیردریایی هسته‌ای را در داخل کشور می‌سازیم
کد خبر : 1710246
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس‌جمهور آمریکا مدعی شده که کره‌جنوبی مجوز ساخت نخستین زیردریایی هسته‌ای خود را در یکی از حوض‌های کشتی‌سازی فیلادلفیا دریافت کرده است؛ اما وزارت دفاع سئول اعلام کرد این زیردریایی در داخل کره‌جنوبی ساخته خواهد شد.

به گزارش ایلنا به نقل از «ارم‌نیوز»، کره‌جنوبی روز چهارشنبه از راهبرد خود برای ساخت نخستین زیردریایی هسته‌ای رونمایی کرد و اعلام کرد این پروژه در داخل کشور اجرا می‌شود، نه در تأسیسات آمریکا.

این در حالی است که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، در پیامی در شبکه اجتماعی خود «تروث سوشال» مدعی شده بود که واشنگتن به سئول اجازه داده است نخستین زیردریایی هسته‌ای خود را در کارخانه کشتی‌سازی فیلادلفیا بسازد.

با این حال، خبرگزاری «یونهاپ» گزارش داد که کارخانه فیلادلفیا فاقد زیرساخت‌ها و توان فنی لازم برای ساخت زیردریایی‌های هسته‌ای است.

آن گیو-بک، وزیر دفاع کره‌جنوبی نیز طی سخنانی در پارلمان، ضمن تأکید بر اینکه سئول از توان فنی لازم برای ساخت این نوع زیردریایی‌ها برخوردار است، گفت: «در سه دهه گذشته فناوری‌های مورد نیاز را توسعه داده‌ایم و منطقی است این پروژه در داخل کشور اجرا شود.»

وی همچنین تأکید کرد که کارخانه آمریکایی فیلادلفیا از نظر فناوری، نیروی انسانی و تجهیزات در سطح لازم قرار ندارد و اجرای چنین طرحی نیازمند هماهنگی نزدیک میان نهادهای دولتی است.

وزارت دفاع کره‌جنوبی پیش‌تر اعلام کرده بود که نخستین زیردریایی هسته‌ای ساخت این کشور احتمالا بین اواسط تا اواخر دهه ۲۰۳۰ میلادی به آب انداخته می‌شود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ