حمله پهپادی اوکراین به شهر ولگوگراد روسیه
استاندار ولگوگراد روسیه اعلام کرد که حمله پهپادی ارتش اوکراین به یک منطقه صنعتی در این شهر، منجر به کشته شدن یک غیرنظامی و بروز آتشسوزی گسترده شد.
به گزارش ایلنا به نقل از آناتولی، آندری بوتچارف، استاندار ولگوگراد، بامدا امروز- پنجشنبه- اعلام کرد که چند فروند پهپاد اوکراینی به یک منطقه صنعتی در این شهر حمله کردند که در نتیجه آن، یک شهروند ۴۸ ساله بر اثر اصابت ترکش جان خود را از دست داد.
بوتچارف در پیامی در کانال تلگرام خود نوشت: «بر اثر اصابت پهپادها به یک ساختمان مسکونی ۲۴ طبقه، بالکنها و پنجرههای چندین واحد تخریب شد.» وی افزود که نیروهای امدادی و آتشنشانان توانستند حریق ناشی از سقوط آوار را در منطقه صنعتی «کراسنوآرمیسکی» بهطور کامل مهار کنند.
ولگوگراد، شهری صنعتی در جنوب روسیه است که حدود ۴۰۰ کیلومتر با مرز اوکراین فاصله دارد و تأسیسات پالایش نفت و گاز در آن قرار دارد.
بر اساس گزارش خبرگزاری فرانسپرس، اوکراین در هفتههای اخیر حملات پهپادی و موشکی خود علیه مناطق صنعتی روسیه را افزایش داده که این موضوع باعث بالا رفتن قیمت سوخت در بازار داخلی روسیه شده است.
در مقابل، مسکو نیز همزمان با ادامه عملیات نظامی خود در اوکراین که از سال ۲۰۲۲ آغاز شده، حملات هوایی شدیدی را علیه زیرساختهای انرژی و شبکه راهآهن اوکراین انجام داده است.