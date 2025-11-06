خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

طرح جنجالی آمریکا برای خلع سلاح حماس از دل تونل‌های رفح

طرح جنجالی آمریکا برای خلع سلاح حماس از دل تونل‌های رفح
کد خبر : 1710232
لینک کوتاه کپی شد.

واشنگتن پیشنهادی جنجالی به تل‌آویو ارائه کرده که براساس آن مبارزان حماس محصور در تونل‌های رفح سلاح‌های خود را به مصر، قطر یا ترکیه تحویل دهند و در ازای آن از «عفو مشروط» بهره‌مند شده و به مناطق تحت کنترل حماس منتقل شوند.

به گزارش ایلنا، کانال ۱۲ تلویزیون اسرائیل اعلام کرد که دولت دونالد ترامپ در روزهای اخیر پیشنهادی به تل‌آویو ارائه کرده است تا بحران تونل‌های حماس در رفح را در مناطق تحت کنترل اسرائیل حل کند.

براساس این طرح، مبارزان حماس در تونل‌های رفح باید تسلیم شده و سلاح‌های خود را به یک طرف ثالث، مانند مصر، قطر یا ترکیه تحویل دهند. در مقابل، اسرائیل متعهد می‌شود که این افراد شامل عفو قرار گیرند و آسیبی به آنها نرسد، به شرط آنکه دوباره وارد فعالیت‌های نظامی نشوند.

کانال ۱۲ افزود که ابراهیم کالن، رئیس اطلاعات ترکیه، به درخواست آمریکا میانجی‌گری میان اسرائیل و حماس را بر عهده دارد و روز گذشته در استانبول با خلیل الحیه و هیأتی از حماس دیدار کرده است. دو طرف در این دیدار راهکارهای حفظ و اجرای آتش‌بس و مراحل بعدی آن را بررسی کردند.

یک مقام ارشد آمریکایی با اشاره به اینکه هدف از این طرح، ایجاد نمونه‌ای آزمایشی برای خلع سلاح مسالمت‌آمیز حماس در سراسر غزه است و افزود: «موقعیت اسرائیل همچنان سختگیرانه است، اما مذاکرات ادامه دارد.»

روزنامه «یدیعوت آحارونوت» نیز روز گذشته به نقل از بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی نوشت که به اعضای جنبش حماس اجازه خروج از تول‌ها خواهد داد، در حالی‌که یک منبع سیاسی نزدیک به نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی اظهار داشت که «این اتفاق نخواهد افتاد»، که تلویحا به این معنی است که این تصمیم هنوز گرفته نشده است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ