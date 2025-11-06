خبرگزاری کار ایران
رژیم صهیونیستی مدعی شهادت یک عضو حماس شد

ارتش رژیم صهیونیستی مدعی شهادت یکی از اعضای حماس شد.

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، ارتش رژیم صهیونیستی مدعی شهادت «زید زکی عبدالهادی عقل»یکی از اعضای حماس شد.

 ارتش رژیم صهیونیستی طی بیانیه‌ای در شبکه «ایکس» مدعی شد که زید عقل، مسئول نگهداری شش اسیر اسرائیلی در غزه بوده و در جریان حمله‌ای در تاریخ ۲۹ اکتبر به شهادت رسیده است. 

در این بیانیه با تکرار برخی ادعاهای بی‌اساس آمده است که «حذف» زید عقل را در پاسخ به «نقض آتش‌بس از سوی حماس» انجام داده است.

این شش اسیر اسرائیلی شامل «بار کوپرشتاین»، «اوهد بن‌عامی»، «ماکسیم هرکین»، «الکانا بوهبوت»، «سگف کالفون» و «یوسف‌حاییم اوهانا» بودند که در تاریخ هفتم اکتبر به غزه منتقل شده بودند و همگی بعدها آزاد شدند.

سگف کالفون، در گفت‌وگو با روزنامه «جروزالم پست» مدعی شده است که این اسرا در گودالی در خانه زید عقل نگهداری می‌شدند.

