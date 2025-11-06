جنگنده سهموتوره چین J-36؛ تهدیدی جدید در نبردهای هوایی
چین آخرین جنگنده نسل ششم خود، J-36 را با طراحی بدون دم و سه موتور معرفی کرده است. این هواپیمای پیشرفته با قابلیتهای پروازی بالا، فناوریهای مخفیکاری و امکان هدایت گروهی از پهپادها، توجه کارشناسان نظامی جهان را به خود جلب کرده و ممکن است نقش مهمی در رقابتهای هوایی آینده ایفا کند.
به گزارش ایلنا به نقل از «عربی ۲۱»، کارشناسان هوانوردی از پرواز جنگندهای چینی از نسل ششم با طراحی منحصربهفرد و بدون دم خبر دادهاند که شکل غیرمتعارف آن و داشتن سه موتور، سوالاتی درباره ماهیت آن ایجاد کرده است.
تصاویری از آخرین جنگنده چینی نسل ششم J-36 در حال پرواز در آسمان، در شبکههای اجتماعی چین منتشر شده است. این اتفاق تنها حدود ده ماه پس از اولین رونمایی از این هواپیما رخ داده و نشان میدهد که اولین پرواز آزمایشی آن در آسمان انجام شده است.
تحلیلگران نظامی به تغییرات قابل توجه در طراحی این جنگنده اشاره کردهاند، بهویژه اصلاح زاویه خروجیهای موتور برای بهبود کنترل هواپیما و کاهش رد راداری، که توانایی آن در انجام مأموریتهای مخفیانه را افزایش میدهد.
با وجود اینکه مشخصات دقیق این جنگنده محرمانه باقی مانده است، گمان میرود مجهز به الکترونیک پروازی پیشرفته، سیستمهای جنگ الکترونیک مدرن و واحد کنترل برای هدایت گروهی از پهپادها باشد.
برآوردهای غیررسمی نشان میدهد که برد عملیاتی آن بیش از ۴۰۰۰ کیلومتر، سرعت بیشینه بیش از ۳ ماخ و سقف پرواز حدود ۲۴ کیلومتر است.
به گفته کارشناسان سایت The War Zone، طراحی بدون دم، کنترل J-36 را دشوار میکند، اما بهکارگیری فناوری جهتدهی رانش کارایی آن را در تمامی شرایط پروازی، حتی در ارتفاعات بالا، بهطور قابلتوجهی افزایش میدهد.
تحلیلگران پیشبینی میکنند که اگر روند توسعه با همین سرعت ادامه یابد، چین میتواند جنگنده نسل ششم J-36 را تا سال ۲۰۳۰ وارد خدمت کند و قبل از آمریکا به بهرهبرداری برساند.