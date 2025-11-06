به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، وزارت خارجه کره‌شمالی، بامداد امروز در بیانیه‌ای، تحریم‌های اخیر واشنگتن علیه این کشور را «خصمانه» خواند و تهدید کرد که به این اقدام پاسخ متقابل خواهد داد.

خبرگزاری دولتی کره‌شمالی به نقل از معاون وزیر خارجه این کشور در امور آمریکا گزارش داد که تکرار سناریوهای شکست‌خورده گذشته هیچ نتیجه‌ای نخواهد داشت. وی افزود که آمریکا باید بداند حتی با اعمال هر تعداد تحریم، امکان تغییر وضعیت استراتژیک میان واشنگتن و پیونگ‌یانگ به نفع خود تقریبا صفر است.

این تهدید پس از آن مطرح شد که ایالات متحده روز سه‌شنبه تحریم‌هایی علیه ۸ فرد و ۲ نهاد کره‌شمالی صادر کرد. این افراد و نهادها به دست داشتن در فعالیت‌های غیرقانونی سایبری و پولشویی مرتبط با برنامه‌های سلاح‌های کشتار جمعی و موشک‌های بالستیک کره‌شمالی متهم شده‌اند.

طبق گزارش خبرگزاری «یونهاپ»، از جمله افراد تحریم‌شده دو بانکدار کره‌شمالی هستند که در مدیریت ۵.۳ میلیون دلار ارز دیجیتال مرتبط با حملات سایبری و دریافت باج‌های اینترنتی نقش داشتند. همچنین شرکت «کوریا مانگ‌یونگ‌ده» و بانک «ریوجونگ» در این فهرست قرار گرفته‌اند. تحریم‌ها شامل مسدود شدن دارایی‌های افراد و نهادهای مذکور در آمریکا و ممنوعیت هرگونه معامله با آنها بدون مجوز رسمی است.

خبرگزاری یونهاپ همچنین گزارش داد که هکرهای کره‌شمالی طی سه سال گذشته بیش از ۳ میلیارد دلار را عمدتا از طریق حملات سایبری پیشرفته و سرقت ارز دیجیتال به دست آورده‌اند.

