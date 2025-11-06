درگیری شدید در کوپیانسک؛ روسیه همچنان در حال تصرف مناطق کلیدی

به گزارش ایلنا به نقل از آسوشیتدپرس، فرمانده یک واحد هجومی از نیروهای «غرب» ارتش روسیه اعلام کرد که واحدهای این گروه طی یک روز موفق به آزادسازی ۲۵ ساختمان در شهر کوپیانسک شده‌اند، در حالی که هنوز نیاز است حدود ۱۳۰ ساختمان دیگر در ساحل راست رودخانه اوسکول آزاد شوند.

پیش‌تر ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین، گفته بود نیروهای روسیه به زودی از کوبیانسک خارج خواهند شد، اما وزارت دفاع روسیه این ادعا را «دور از واقعیت» یا «دروغی عمدی برای منافع شخصی» توصیف کرد.

زلنسکی پیش‌تر روز دوشنبه گفته بود که در کوپیانسک تنها «حدود ۶۰ سرباز» روسی باقی مانده و «عملیات پاکسازی در جریان است» و زمان پایان آن نیز «تعیین شده» است.

وزارت دفاع روسیه تأکید کرد که وضعیت گروه‌های نیروهای اوکراینی محاصره‌شده در کوپیانسک در خارکوف و کراسنوارمیسک (بوکروفسک) در دونتسک که «به طور مداوم متحمل خسارات سنگین در اثر حملات و پیشروی نیروهای روسیه می‌شوند»، به سرعت در حال وخامت است و هیچ فرصتی برای نجات سربازان اوکراینی باقی نمی‌گذارد جز تسلیم داوطلبانه.

گزارش‌ها حاکی است که در ۲۶ اکتبر، والری گراسیموف، رئیس ستاد کل ارتش روسیه، به ولادیمیر پوتین اطلاع داد گروه نیروهای «غرب» کنترل گذرگاه رودخانه اوسکول را به دست گرفته و شهر کوپیانسک را محاصره کرده‌اند. در این شهر حدود ۵۰۰۰ سرباز اوکراینی مستقر بودند که تلاش‌هایشان برای شکستن محاصره ناکام مانده و مسکو از آن‌ها خواسته است تسلیم شوند.

