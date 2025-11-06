خبرگزاری کار ایران
دونالد ترامپ:

ممدانی باید با من مهربان باشد

ممدانی باید با من مهربان باشد
رئیس‌جمهوری آمریکا با اشاره به کاندیدای پیروز در انتخابات شهرداری نیویورک گفت که وی «باید به واشنگتن احترام بگذارد وگرنه شانسی برای موفقیت نخواهد داشت»،

به گزارش ایلنا، «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهوری آمریکا با اشاره به پیروزی «زهران ممدانی» در انتخابات شهرداری نیویورک گفت که وی «باید به واشنگتن احترام بگذارد وگرنه شانسی برای موفقیت نخواهد داشت»،

ترامپ تأکید کرد که ممدانی «باید با ما در تماس باشد».

وی در گفت‌وگو با شبکه «فاکس نیوز» درباره ممدانی افزود: «فکر می‌کنم وی باید خیلی با من مهربان باشد»، و اشاره کرد که «من (ترامپ) کسی هستم که باید با همه چیز موافقت کند».

ممدانی که با پیروزی در انتخابات شهرداری نیویورک رکوردی تاریخی به جا گذاشت و اولین مسلمان انتخاب‌شده برای این مقام محسوب می‌شود، «منتقد سرسخت» ترامپ توصیف شده است.

وی در نخستین سخنرانی پس از پیروزی، تأکید کرد که این پیروزی تعیین‌کننده، «راه شکست ترامپ را نشان می‌دهد» و افزود: «اگر کسی بتواند به ملتی که توسط ترامپ مورد خیانت قرار گرفته نشان دهد چگونه وی را شکست دهد، شهری است که او را به قدرت رسانده بود».

 

 

