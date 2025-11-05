حمله مجدد نظامیان صهیونیست به کرانه باختری

خبرگزاری کار ایران
نظامیان صهیونیست با انجام حملاتی در کرانه باختری اشغالی، وارد شهرهای «نیلین» در غرب رام‌الله و «بیت‌فوریک» در شرق نابلس شدند.

صهیونیست‌ها در در جریان حمله به نیلین، به چندین محله یورش بردند، اهالی را متوقف کرده و کارت‌های شناسایی آنها را بررسی کردند که منجر به درگیری‌هایی با فلسطینیان منطقه شد.

نظامیان صهیونیست همچنین به‌طور جداگانه، وارد مرکز بیت‌فوریک شدند و به گفته منابع محلی، از مواد فلج‌کننده و گاز اشک‌آور استفاده کردند.

 

 

