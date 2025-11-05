نگرانی تلآویو از گسترش «نفوذ نرم ایران» در شمال آفریقا
تحلیل تازه یک اندیشکده صهیونیستی نشان میدهد که دیپلماسی فعال جمهوری اسلامی ایران در قاره آفریقا سیاستهای فشار و انزوای غرب را با شکست روبهرو کرده است؛ روندی که با سفر اخیر وزیر امور خارجه کشورمان به تونس وارد مرحلهای تازه از گسترش نفوذ منطقهای تهران شده است.
به گزارش ایلنا به نقل از «صدی البلد»، یک پژوهش منتشرشده از سوی مرکز مطالعات امنیت ملی رژیم صهیونیستی نسبت به آنچه «گسترش نفوذ ایران در شمال آفریقا» خوانده، ابراز نگرانی کرده است.
این گزارش در واکنش به سفر اخیر عباس عراقچی، وزیر امور خارجه کشورمان به تونس منتشر شده و مدعی است که این سفر، «آغاز مرحله جدیدی از سیاست توسعهطلبانه ایران در شمال آفریقا» است.
در این گزارش با اشاره به لغو متقابل روادید میان تهران و تونس در خرداد ۱۴۰۳ و سفر رسمی رئیسجمهور تونس به ایران در اردیبهشت همان سال، ادعا شده است که جمهوری اسلامی ایران در پی گسترش همکاریهای خود با کشورهای شمال آفریقا در حوزههای امنیتی، سیاسی و اقتصادی است.
بر اساس این ادعا، ایران با تقویت روابط خود با الجزایر و تونس در تلاش است تا «موازنه جدیدی در برابر محورهای غربی و اسرائیلی در منطقه ایجاد کند» و از ظرفیت همکاری با کشورهای آفریقایی برای خنثی کردن فشارهای سیاسی و اقتصادی غرب بهره گیرد.
در ادامه این گزارش با تکرار ادعاهای بیاساس علیه ایران، آمده است: ایران در چارچوب همکاریهای فرهنگی و مذهبی خود با کشورهای منطقه، میکوشد روابط مردمی را تقویت کند؛ اقدامی که به زعم نویسندگان این گزارش، بخشی از «راهبرد نفوذ نرم تهران» محسوب میشود.
مرکز مطالعات امنیت ملی رژیم صهیونیستی در پایان، با ابراز نگرانی از گسترش همکاریهای ایران با کشورهای شمال آفریقا، خواستار هماهنگی میان آمریکا، برخی کشورهای عربی و دولتهای اروپایی برای مهار نقش منطقهای ایران شده است.
این در حالی است که مقامات ایرانی بارها تأکید کردهاند سیاست تهران بر پایه گفتوگو، همکاری و احترام متقابل با همه کشورهای آفریقایی است و جمهوری اسلامی همواره از استقلال و توسعه کشورهای مسلمان و آفریقایی حمایت کرده است.