خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

نگرانی تل‌آویو از گسترش «نفوذ نرم ایران» در شمال آفریقا

نگرانی تل‌آویو از گسترش «نفوذ نرم ایران» در شمال آفریقا
کد خبر : 1710044
لینک کوتاه کپی شد.

تحلیل تازه یک اندیشکده صهیونیستی نشان می‌دهد که دیپلماسی فعال جمهوری اسلامی ایران در قاره آفریقا سیاست‌های فشار و انزوای غرب را با شکست روبه‌رو کرده است؛ روندی که با سفر اخیر وزیر امور خارجه کشورمان به تونس وارد مرحله‌ای تازه از گسترش نفوذ منطقه‌ای تهران شده است.

به گزارش ایلنا به نقل از «صدی البلد»، یک پژوهش منتشرشده از سوی مرکز مطالعات امنیت ملی رژیم صهیونیستی نسبت به آنچه «گسترش نفوذ ایران در شمال آفریقا» خوانده، ابراز نگرانی کرده است.

این گزارش در واکنش به سفر اخیر عباس عراقچی، وزیر امور خارجه کشورمان به تونس منتشر شده و مدعی است که این سفر، «آغاز مرحله جدیدی از سیاست توسعه‌طلبانه ایران در شمال آفریقا» است.

در این گزارش با اشاره به لغو متقابل روادید میان تهران و تونس در خرداد ۱۴۰۳ و سفر رسمی رئیس‌جمهور تونس به ایران در اردیبهشت همان سال، ادعا شده است که جمهوری اسلامی ایران در پی گسترش همکاری‌های خود با کشورهای شمال آفریقا در حوزه‌های امنیتی، سیاسی و اقتصادی است.

بر اساس این ادعا، ایران با تقویت روابط خود با الجزایر و تونس در تلاش است تا «موازنه‌ جدیدی در برابر محورهای غربی و اسرائیلی در منطقه ایجاد کند» و از ظرفیت همکاری با کشورهای آفریقایی برای خنثی کردن فشارهای سیاسی و اقتصادی غرب بهره گیرد.

در ادامه این گزارش با تکرار ادعاهای بی‌اساس علیه ایران، آمده است: ایران در چارچوب همکاری‌های فرهنگی و مذهبی خود با کشورهای منطقه، می‌کوشد روابط مردمی را تقویت کند؛ اقدامی که به زعم نویسندگان این گزارش، بخشی از «راهبرد نفوذ نرم تهران» محسوب می‌شود.

مرکز مطالعات امنیت ملی رژیم صهیونیستی در پایان، با ابراز نگرانی از گسترش همکاری‌های ایران با کشورهای شمال آفریقا، خواستار هماهنگی میان آمریکا، برخی کشورهای عربی و دولت‌های اروپایی برای مهار نقش منطقه‌ای ایران شده است.

این در حالی است که مقامات ایرانی بارها تأکید کرده‌اند سیاست تهران بر پایه گفت‌وگو، همکاری و احترام متقابل با همه کشورهای آفریقایی است و جمهوری اسلامی همواره از استقلال و توسعه کشورهای مسلمان و آفریقایی حمایت کرده است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ