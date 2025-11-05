خبرگزاری کار ایران
ضرب‌الاجل آمریکا به لبنان درباره «خلع سلاح حزب‌الله»؛ باراک: اسرائیل ممکن است حمله کند!

رسانه‌های عبری اعلام کردند فرستاده ویژه آمریکا در امور لبنان، به ارتش این کشور تا پایان ماه نوامبر (آبان‌ماه جاری) فرصت داده است تا درباره موضوع سلاح حزب‌الله «تصمیم مشخصی» اتخاذ کند.

به گزارش ایلنا، شبکه ۱۳ تلویزیون اسرائیل اعلام کرد که تام باراک، فرستاده ویژه آمریکا در امور لبنان، از ارتش این کشور خواسته است تا پیش از پایان ماه جاری، اقدام عملی در زمینه جمع‌آوری سلاح حزب‌الله انجام دهد.

این شبکه گزارش داد که باراک به طرف لبنانی هشدار داده است، در صورت عدم پیشرفت در پرونده سلاح حزب‌الله، رژیم صهیونیستی مجاز به اقدام نظامی خواهد بود و آمریکا نیز از آن حمایت خواهد کرد.

در همین حال، رسانه‌های عبری از آمادگی ارتش رژیم صهیونیستی برای آغاز دور تازه‌ای از درگیری با حزب‌الله خبر داده‌اند. طبق این گزارش‌ها، فرماندهی ارتش اسرائیل در حال بررسی سناریوی جنگی چندروزه در مرزهای شمالی است و تل‌آویو امیدوار است با افزایش فشار نظامی و سیاسی، دولت لبنان را به سمت خلع سلاح حزب‌الله سوق دهد.

روزنامه صهیونیستی «هاآرتص» نیز به نقل از منابع اطلاعاتی غربی مدعی شد که حزب‌الله طی ماه‌های گذشته بخشی از شبکه تدارکات نظامی خود را بازسازی کرده و از مسیر عراق و سوریه محموله‌هایی از تجهیزات نظامی از ایران دریافت کرده است.

در ادامه این گزارش، رسانه‌های عبری به نقل از محافل امنیتی رژیم صهیونیستی مدعی شدند که حزب‌الله طی هفته‌های اخیر فعالیت خود را برای تقویت توان رزمی و تثبیت موقعیت داخلی افزایش داده است.

همچنین تلویزیون رسمی این رژیم با تکرار تهدیدهای تل‌آویو هشدار داد که در صورت تداوم روند بازسازی و تسلیح مجدد حزب‌الله، «هیچ نقطه‌ای در لبنان از حملات احتمالی مصون نخواهد بود».

