اولیانوف:
غرب در برخورد با مسئله اوکراین به رکود متوسل شده است
به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، «میخائیل اولیانوف»، نماینده دائم فدراسیون روسیه در سازمانهای بینالمللی در وین، اظهار داشت که غرب مدتهاست با اتخاذ بستههای بیپایان تحریم علیه روسیه، در برخورد با مسئله اوکراین به رکود متوسل شده است، زیرا معتقد است که این تلاشها مؤثر نیستند.
اولیانوف در مصاحبهای با اسپوتنیک، در مورد تصمیمات اتحادیه اروپا در مورد اوکراین و وضعیت مربوط به تأمین برق در نیروگاه هستهای زاپوریژژیا صحبت کرد.
اولیانوف همچنین به انقضای قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد که به توافق هستهای با ایران پایان داد، اشاره کرد.