به گزارش ایلنا به نقل از تاس، خبرگزاری رویترز ‌گزارش داد که ایالات متحده پیش‌نویس قطعنامه‌ای را به شورای امنیت سازمان ملل متحد ارائه کرده است که تحریم‌ها علیه «محمد الجولانی»، رئیس دولت موقت سوریه، را لغو می‌کند.

قرار است الجولانی روز دوشنبه با «دونالد ترامپ»، رئیس جمهور آمریکا، در کاخ سفید دیدار کند.

این پیش‌نویس قطعنامه همچنین تحریم‌ها علیه ‌«انس خطاب»، وزیر کشور سوریه را لغو می‌کند. هنوز مشخص نیست که چه زمانی می‌توان آن را به رأی گذاشت.

برای تصویب یک قطعنامه، حداقل به ۹ رأی موافق و عدم وتو توسط روسیه، چین، ایالات متحده، فرانسه یا بریتانیا نیاز است.

