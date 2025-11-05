خبرگزاری کار ایران
سازمان ملل:

اسرائیل همچنان مانع ورود بخشی از کمک‌های حیاتی به غزه می‌شود

کد خبر : 1709662
سازمان ملل متحد اعلام کرد که با وجود برقراری آتش‌بس، از هر پنج خانوار در غزه، یک خانوار تنها یک وعده غذا در روز مصرف می‌کند.

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، سازمان ملل متحد اعلام کرد که با وجود برقراری آتش‌بس، از هر پنج خانوار در غزه، یک خانوار تنها یک وعده غذا در روز مصرف می‌کند.

بر اساس این گزارش، ۴۳ درصد از خانوارها نیز میزان وعده‌های غذایی خود را کاهش داده‌اند، به این معنا که غذای کافی برای تأمین نیاز روزانه دریافت نمی‌کنند.

«تس اینگرام»، مدیر ارتباطات یونیسف در خاورمیانه و شمال آفریقا، گفت که اسرائیل مانع ورود بخشی از کمک‌های حیاتی به نوار غزه شده است، از جمله کیت‌های آموزشی برای صدها هزار کودکی که همچنان از تحصیل بازمانده‌اند.

 

