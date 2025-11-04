توقف پروازها در فرودگاه واشنگتن به دلیل وضعیت اضطراری امنیتی
اداره هوانوردی فدرال آمریکا امروز -سهشنبه- اعلام کرد که تمامی پروازها به مقصد فرودگاه «رونالد ریگان» در واشنگتن، بهدلیل وضعیت اضطراری امنیتی متوقف شده است.
به گزارش رسانههای آمریکایی، این توقف سراسری از ساعت ۱۱:۱۸ تا ۱۲:۳۰ به وقت شرق آمریکا برقرار شد و بر اساس هشدار صادرشده، احتمال تمدید آن «متوسط» ارزیابی شده است.
به گفته منابع رسمی، حدود ۸۲۰ پرواز تحت تأثیر این تصمیم قرار گرفتهاند و میانگین تأخیرها به ۳۳ دقیقه رسیده است. پروازها از مراکز کنترل هوایی منطقهای نیویورک، آتلانتا، واشنگتن، کلیولند، بوستون، جکسونویل و ایندیاناپولیس نیز دچار اختلال شدند.
اداره هوانوردی فدرال اعلام کرد که علت توقف پروازها به کمبود نیرو ارتباطی ندارد و از واژه «امنیتی» برای توصیف وضعیتهایی مانند بررسی تهدید، نفوذ به مناطق محدود، تخلیه ترمینال یا محدودیت موقت در حریم هوایی پایتخت استفاده میشود.
این حادثه تنها چند دقیقه پیش از اظهارات هشدارآمیز «شان دافی» وزیر حملونقل آمریکا درباره پیامدهای تعطیلی طولانی دولت بر صنعت هوانوردی رخ داد.
وی در اینباره گفته بود: «اگر این وضعیت تا هفته آینده ادامه یابد، با آشفتگی گسترده، تأخیرهای انبوه و احتمالاً بستهشدن بخشهایی از فضای هوایی روبهرو خواهیم شد».
تعطیلی دولت آمریکا اکنون وارد سیوپنجمین روز خود شده و موجب شده است شمار زیادی از کنترلکنندگان ترافیک هوایی و مأموران امنیت فرودگاهها به دلیل عدم دریافت حقوق، دست از کار بکشند؛ موضوعی که موجب اختلال گسترده در پروازهای داخلی شده است.
تصاویر و ویدئوهای منتشرشده از فرودگاه «ریگان» نشان میدهد چندین هواپیما در حال چرخیدن بر فراز آسمان واشنگتن و برخی در حال انحراف به فرودگاههای جایگزین هستند. در همین حال، خودروهای امدادی با چراغهای چشمکزن در محوطه باند مستقر شدهاند.