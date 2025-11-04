نبیه بری:
ادعای اسرائیل درباره انتقال سلاح از سوریه به لبنان، دروغ محض است/ مقاومت به تمامی تعهدات خود پایبند بوده است
به گزارش ایلنا به نقل از المیادین، «نبیه بری» رئیس پارلمان لبنان تأکید کرد که مقاومت کاملاً به مفاد توافق آتشبس پایبند بوده و ادعاهای رژیم صهیونیستی درباره انتقال سلاح از سوریه «دروغ محض» است.
بری در دیدار با هیأتی از اتحادیه رادیو و تلویزیونهای اسلامی گفت: «آمریکا که با ماهوارهها و ابزارهای اطلاعاتی خود بر آسمان منطقه تسلط دارد، بهخوبی میداند که چنین ادعایی واقعیت ندارد.»
وی افزود: «مقاومت به تمامی تعهدات خود طبق توافق آتشبس عمل کرده است. اما بگویید اسرائیل چه زمانی و در کجا به حتی یکی از بندهای این توافق پایبند بوده است؟»
بری خاطرنشان کرد که ارتش لبنان قادر است در مرزها مستقر شود، اما «تداوم اشغال بخشهایی از خاک لبنان مانع اجرای کامل این امر است».
وی همچنین در واکنش به سخنان برخی جریانهای داخلی که خواستار عادیسازی روابط با تلآویو شدهاند، تصریح کرد: «ملت لبنان بهروشنی خواهند گفت: نه به عادیسازی».
رئیس مجلس لبنان در پاسخ به انتقادهایی که مقاومت را مسئول وضعیت کنونی میدانند، گفت: «آیا کشوری در جهان وجود دارد که پاکترین صفحه از تاریخ خود را انکار کند؟»
وی در ادامه درباره روند مذاکره با اسرائیل گفت: «چارچوبی بهنام “مکانیزم” وجود دارد که باید بهصورت منظم تشکیل جلسه دهد و میتوان در آن از کارشناسان غیرنظامی و نظامی بهره گرفت».
بری درباره قانون انتخابات نیز تأکید کرد: «این قانون لازمالاجراست و انتخابات باید طبق همین قانون و در موعد مقرر برگزار شود، در غیر این صورت کشور وارد نبردی سیاسی خواهد شد».
نخستین کنفرانس هماهنگی برای بازسازی جنوب لبنان امروز -سهشنبه- به ابتکار بری برگزار شد؛ گامی که بهگفته وی، «آغاز مسیر عملی برای قرار دادن پرونده بازسازی بر ریل اجرایی» است.