رسانه عبری: ایران درخواست کمک نظامی ونزوئلا علیه آمریکا را رد کرد

به گزارش ایلنا، وب‌سایت اسرائیلی «نت‌سیو نت» نوشت: در حالی‌که کاراکاس از تهران، پکن و مسکو خواستار ارسال تسلیحات و تجهیزات نظامی برای مقابله با تهدیدات آمریکایی شده بود، سخنگوی وزارت خارجه ایران اعلام کرد که ونزوئلا «به‌عنوان کشوری مستقل با مردمی شجاع، توان دفاع از خود را دارد.»

اسماعیل بقایی در بیانیه وزارت خارجه افزود: «ایران همچنان همکاری خود با کاراکاس را در چارچوب تعهداتش ادامه خواهد داد.»

به ادعای این منبع عبری، درخواست کمک نظامی ونزوئلا پس از ارسال نامه‌ای فوری از سوی نیکلاس مادورو، رئیس‌جمهور این کشور، مطرح شد. مادورو خواستار رادارهای دفاعی، قطعات نظامی، ارتقای هواپیماهای جنگنده، پهپادهای دوربرد، سامانه‌های اخلال، سیستم موقعیت‌یاب جهانی (GPS) و حتی احتمالا موشک شده بود.

رسانه‌های عبری و همچنین واشنگتن‌پست با استناد به اسناد آمریکایی فاش کردند که مادورو این کمک‌ها را برای مقابله با آنچه «تهاجم قریب‌الوقوع آمریکا» خوانده، ضروری می‌داند. دولت آمریکا مادورو را به اتهامات مربوط به قاچاق مواد مخدر متهم و تلاش دارد نظام او را سرنگون کند.

در همین حال، دولت کاراکاس تأکید کرده است که اقدامات آمریکا با هدف دستیابی به منابع نفتی این کشور انجام می‌شود.

همزمان، وزارت خارجه روسیه حمایت خود از دفاع ونزوئلا از حاکمیت ملی را اعلام و آماده‌سازی برای کمک به کاراکاس در مقابله با تهدیدات خارجی را تأیید کرده است.

با این حال، کارشناسان به شبکه خبری «سی‌ان‌ان» گفته‌اند که توان و آمادگی روسیه برای ارائه کمک گسترده به مادورو به دلیل جنگ در اوکراین محدود شده و تا کنون خبری درباره واکنش چین به درخواست ونزوئلا منتشر نشده است.

