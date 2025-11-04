به گزارش ایلنا به نقل از آناتولی، تلویزیون رسمی اسرائیل گزارش داد که بر اساس داده‌های وزارت دارایی این رژیم، هزینه‌های جنگ تا کنون به حدود ۲۵۰ میلیارد شکل (معادل ۷۶.۳ میلیارد دلار) رسیده است.

منابع ارشد در این وزارتخانه نیز اذعان کردند که نهاد جنگی این رژیم با سوء‌استفاده از نیروهای ذخیره و روزهای خدمت آنان، میلیاردها شِکِل از بودجه عمومی را هدر داده است.

در همین حال، بتسلال اسموتریچ، وزیر دارایی کابینه نتانیاهو، در نشست خبری روز سه‌شنبه اعلام کرد: افزایش بودجه دفاعی برای حفظ رشد اقتصادی اسرائیل در سال‌های آینده ضروری است.

گزارش شبکه عبری توضیح بیشتری درباره جزئیات اظهارات این وزیر ارائه نکرده است.

این گزارش مشخص نکرده که منظور از «هزینه‌های جنگ»، در کدام جبهه‌هاست، اما به گفته منابع عبری، رقم اعلام‌شده عمدتا شامل هزینه‌های تجاوزات رژیم صهیونیستی علیه غزه، لبنان و ایران در دو سال گذشته است.

در جریان تجاوز اخیر تل‌آویو به نوار غزه که تا ۱۰ اکتبر گذشته ادامه داشت، بیش از ۶۸ هزار فلسطینی به شهادت رسیده و بیش از ۱۷۰ هزار نفر، عمدتا زنان و کودکان، زخمی شدند.

در ۱۳ ژوئن سال جاری نیز رژیم صهیونیستی حمله‌ای غافلگیرانه علیه ایران انجام داد که دوازده روز به طول انجامید و تل‌آویو پس از تحمل تلفات سنگین در نتیجه حملات موشکی ایران، سرانجام در ۲۴ ژوئن به آتش‌بس منمتوسل شد.

همچنین در جنگ علیه لبنان که از اکتبر ۲۰۲۳ آغاز شد و در سپتامبر ۲۰۲۴ به درگیری تمام‌عیار تبدیل گردید، ارتش اسرائیل بیش از چهار هزار لبنانی را به شهادت رساند و حدود ۱۷ هزار نفر را زخمی کرد.

طبق گزارش‌ها، رژیم صهیونیستی با وجود توافق آتش‌بس با حزب‌الله از نوامبر ۲۰۲۴ تاکنون بیش از ۴۵۰۰ بار آن را نقض کرده است؛ اقدامی که به گفته ناظران، به تداوم ناامنی و تنش در مرزهای شمالی فلسطین اشغالی انجامیده است.

