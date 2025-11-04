خبرگزاری کار ایران
نگرانی رژیم صهیونیستی از بازسازی سریع توان نظامی حزب‌الله

رسانه‌های عبری از تمرکز حزب‌الله لبنان بر بازسازی زیرساخت‌های لجستیکی و استحکامات آسیب‌دیده خبر داده و هشدار داده‌اند که این اقدامات باعث نگرانی اسرائیل و احتمال گسترش عملیات نظامی این رژیم خواهد شد.

به گزارش ایلنا به نقل از النشره، مقامات امنیتی در تل‌آویو اعلام کردند که حزب‌الله در تلاش است تا استحکامات و زیرساخت‌های لجستیکی خود که در جریان درگیری‌های اخیر آسیب دیده‌اند، بازسازی کند.

بر اساس این گزارش، تقویت توانمندی‌های حزب‌الله در شمال لبنان باعث افزایش نگرانی مقامات اسرائیلی شده و فرماندهان ارتش این رژیم هشدار داده‌اند که تقویت نیروهای این گروه می‌تواند تل‌آویو را به گسترش عملیات نظامی سوق دهد.

رسانه‌های اسرائیلی همچنین افزودند که ارتش این رژیم تحرکات حزب‌الله برای بازسازی صفوف و استقرار نیروها در شمال دورخانه لیتانی، واقع در ۲۰ کیلومتری مرز با فلسطین اشغالی، را زیر نظر دارد.

در همین حال، «هاآرتص» به نقل از یک منبع امنیتی نوشت که ارتش رژیم صهیونیستی در برابر هر تهدیدی صرف‌نظر از انگیزه‌های حزب‌الله از همان آغاز واکنش نشان خواهد داد.

همچنین این روزنامه گزارش داده است که ارتش لبنان از رویارویی با نیروهای حزب‌الله خودداری می‌کند و اقدام چشمگیری برای جلوگیری از بازسازی توان این گروه انجام نمی‌دهد.

 

