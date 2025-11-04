هدف اتحاد آمریکا و کره جنوبی بازدارندگی در مقابل کره شمالی است

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، .«پیت هگست»، وزیر جنگ ایالات متحده، امروز -سه‌شنبه- گفت که این کشور به دنبال انعطاف پذیری سربازان مستقر خود در کره جنوبی است تا علیه تهدیدات منطقه‌ای عملیات انجام دهند اما مرکز این اتحاد با سئول، بر بازدارندگی از کره شمالی متمرکز می‌ماند.

وزیر جنگ ایالات متحده در پاسخ به سوالی در این باره که آیا ۲۸ هزار و ۵۰۰ سرباز آمریکایی که در کره جنوبی استقرار دارند ممکن است در نبردی فراتر از شبه جزیره کره از جمله چین استفاده شوند، گفت که محافظت در مقابل کره شمالی هسته‌ای هدف اصلی این اتحاداست.

وی اظهار داشت: «اما تردیدی وجود ندارد که انعطاف‌پذیری برای شرایط اضطراری منطقه‌ای چیزی است که به آن توجه داریم».

