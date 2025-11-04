خبرگزاری کار ایران
هشدار فائو نسبت به فاجعه انسانی و کشاورزی بی‌سابقه‌ای در نوار غزه

سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو) در گزارش سالانه خود نسبت به فاجعه انسانی و کشاورزی بی‌سابقه‌ای در نوار غزه هشدار داد.

این سازمان تأیید کرد که پس از تخریب بیش از ۸۰ درصد از مناطق کشت‌شده در اثر جنگ جاری، کمتر از ۵ درصد از زمین‌های کشاورزی برای کشت مناسب باقی مانده است.

او گفت که حدود ۷۰ درصد از گلخانه‌های کشاورزی به طور کامل تخریب شده‌اند، در حالی که اکثر چاه‌ها آسیب دیده‌اند و دسترسی به آب تقریباً غیرممکن شده و منجر به فروپاشی تقریباً کامل سیستم تولید محلی در این بخش شده است.

 

