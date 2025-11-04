یک مقام کاخ سفید:
بن سلمان ۱۸ نوامبر با ترامپ دیدار میکند
یک مقام کاخ سفید تایید کرد که ولیعهد عربستان سعودی ۱۸ نوامبر به واشنگتن سفر میکند.
به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، یک مقام کاخ سفید تایید کرد که ولیعهد عربستان سعودی ۱۸ نوامبر به واشنگتن سفر میکند.
یک مقام کاخ سفید اعلام کرد که «محمد بن سلمان» ولیعهد سعودی در ۱۸ نوامبر برای یک دیدار رسمی کاری با «دونالد ترامپ» رئیسجمهور آمریکا در کاخ سفید حضور خواهد داشت.
این دیدار در حالی انجام میشود که ترامپ، عربستان سعودی را برای پیوستن به فهرست کشورهایی که به توافق ابراهیم پیوستهاند، تحت فشار قرار میدهد.