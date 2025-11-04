خبرگزاری کار ایران
تلاش میانجی‌گرها برای معامله جدید میان تل‌آویو و حماس

تلاش میانجی‌گرها برای معامله جدید میان تل‌آویو و حماس
کد خبر : 1709076
منابع عبری گزارش دادند میانجی‌گران بین‌المللی در حال فشار بر تل‌آویو هستند تا با خروج امن نیروهای محاصره‌شده حماس از غزه موافقت کند؛ طرحی که گفته می‌شود در ازای بازگرداندن اجساد گروگان‌ها مطرح شده است.

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، رسانه‌های عبری از طرحی در کابینه تل‌آویو خبر داده‌اند که براساس آن، به حدود ۲۰۰ نفر از نیروهای حماس که در مناطقی از نوار غزه زیر کنترل ارتش این اسرائیل محاصره شده‌اند، اجازه «عبور امن» داده شود؛ در مقابل، همه اجساد گروگان‌های کشته‌شده به اسرائیل بازگردانده شود.

گزارش‌ها حاکی است میانجی‌گران بین‌المللی فشارهایی را به تل‌آویو وارد کرده‌اند تا با خروج امن نیروهای محاصره‌شده موافقت کند. گفته می‌شود شماری از این افراد در تونل‌ها گرفتارند و پیشنهادی مطرح شده که خروج آنان با خودروهای صلیب‌سرخ و از مسیرهای مشخص و بدون درگیری با نیروهای اسرائیلی انجام شود.

منابع آگاه با اشاره به اینکه تداوم درگیری‌ها در منطقه رفح می‌تواند مانع اجرای چنین توافقی شود، افزوده‌اند مذاکرات با حماس گاهی از طریق میانجیگر‌ها و گاهی بدون اطلاع کامل کابینه تل‌آویو دنبال شده است.

در عین حال، یک مقام اسرائیلی اعلام کرده است که بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر این رژیم، مخالف عبور امن این نیروها است و بر خلع سلاح کامل حماس و از بین رفتن تهدیدها علیه نیروهای اسرائیلی تأکید دارد.

پیشتر شبکه ۱۲ اسرائیل گزارش داده بود توافق احتمالی منوط به زمین‌ گذاشتن سلاح از سوی مبارزان حماس است و منابع نظامی گفته‌اند در صورت تحویل تعداد بیشتری از اجساد گروگان‌ها، امکان انتقال آنان به مناطق تحت کنترل حماس بررسی خواهد شد.

این منبع در پایان تأکید کرد که نخست‌وزیر اسرائیل همچنان بر موضع خود درباره خلع سلاح حماس و حفظ امنیت نیروهایش پافشاری دارد.

