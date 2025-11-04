طرح آمریکا برای مأموریت ۲ ساله یک نیروی بینالمللی در غزه
پایگاه «اکسیوس» به نقل از منابع دیپلماتیک گزارش داد که آمریکا پیشنویس قطعنامهای را برای تشکیل «نیروی بینالمللی امنیت» در نوار غزه با مأموریتی دستکم دو ساله، به چند عضو شورای امنیت سازمان ملل ارائه کرده است .
به گزارش پایگاه «اکسیوس»، نسخهای از این سند که با طبقهبندی «حساس اما غیرمحرمانه» ارسال شده، اختیارات گستردهای به آمریکا و کشورهای مشارکتکننده برای اداره و تأمین امنیت غزه میدهد و امکان تمدید مأموریت پس از سال ۲۰۲۷ نیز در آن پیشبینی شده است.
یک مقام آمریکایی گفت که این پیشنویس مبنای مذاکرات آتی میان اعضای شورای امنیت خواهد بود و واشنگتن قصد دارد رأیگیری برای تصویب آن در هفتههای آینده انجام شود تا نخستین نیروها تا ژانویه وارد غزه شوند.
وی افزود که نیروی بینالمللی امنیت، «یک نیروی اجرایی است نه حافظ صلح».
بر اساس متن پیشنویس، مأموریت این نیرو شامل تأمین امنیت مرزهای غزه با سرزمینهای اشغالی و مصر، حفاظت از غیرنظامیان و گذرگاههای انسانی، و آموزش پلیس جدید فلسطینی است که قرار است در آینده مسئولیت امنیت داخلی را برعهده گیرد.
در این سند همچنین آمده است که این نیرو باید محیط امنیتی غزه را از طریق «خلع سلاح گروههای مسلح غیردولتی و نابودی زیرساختهای نظامی و تهاجمی» تثبیت کند؛ امری که به گفته ناظران عملاً شامل خلع سلاح جنبش حماس نیز میشود.
به گفته مقامهای آمریکایی، نیروی بینالمللی امنیت در چارچوب توافق غزه و تحت فرماندهی واحدی که مورد تأیید «هیأت صلح» باشد، عمل خواهد کرد. این هیأت که «دونالد ترامپ» رئیسجمهوری آمریکا ریاست آن را برعهده دارد، قرار است دستکم تا پایان ۲۰۲۷ به فعالیت خود ادامه دهد و نقش یک نهاد موقت حکمرانی و نظارت بر بازسازی غزه را ایفا کند.
در پیشنویس همچنین تأکید شده است که استقرار و فعالیت این نیرو باید «در هماهنگی نزدیک با مصر و اسرائیل» انجام شود و این نیرو مجاز است «برای اجرای مأموریت خود از تمام اقدامات لازم در چارچوب قوانین بینالمللی، از جمله حقوق بشردوستانه بینالمللی، استفاده کند».
پیشبینی شده است که کشورهای اندونزی، آذربایجان، مصر و ترکیه در این مأموریت مشارکت نظامی داشته باشند.
این قطعنامه همچنین سازوکار نظارت بر توزیع کمکهای بینالمللی از طریق نهادهایی مانند سازمان ملل، صلیب سرخ و هلال احمر را تعیین میکند و هشدار میدهد که هر سازمانی که در استفاده از کمکها تخلف کند، از همکاری در طرح بازسازی کنار گذاشته خواهد شد.