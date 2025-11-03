خبرگزاری کار ایران
دیدار فرمانده سنتکام و نخست‌وزیر قطر در دوحه

نخست‌وزیر و وزیر خارجه قطر امروز -دوشنبه- با «چارلز بردفورد کوپر» فرمانده ستاد مرکزی ایالات متحده (سنتکام)، که به دوحه سفر کرده است، دیدار کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از قنا، «شیخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل‌ثانی» نخست‌وزیر و وزیر خارجه قطر امروز -دوشنبه- با «چارلز بردفورد کوپر» فرمانده ستاد مرکزی ایالات متحده (سنتکام)، که به دوحه سفر کرده است، دیدار کرد.

دو طرف در این دیدار، درباره روابط راهبردی نزدیک میان دو کشور و راه‌های تقویت و گسترش آن، به‌ویژه در حوزه همکاری‌های نظامی و دفاعی، گفت‌وگو کردند.

همچنین، مجموعه‌ای از موضوعات مورد علاقه مشترک میان دوحه و واشنگتن مورد بررسی قرار گرفت.

 

 

