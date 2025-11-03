دیدار فرمانده سنتکام و نخستوزیر قطر در دوحه
نخستوزیر و وزیر خارجه قطر امروز -دوشنبه- با «چارلز بردفورد کوپر» فرمانده ستاد مرکزی ایالات متحده (سنتکام)، که به دوحه سفر کرده است، دیدار کرد.
دو طرف در این دیدار، درباره روابط راهبردی نزدیک میان دو کشور و راههای تقویت و گسترش آن، بهویژه در حوزه همکاریهای نظامی و دفاعی، گفتوگو کردند.
همچنین، مجموعهای از موضوعات مورد علاقه مشترک میان دوحه و واشنگتن مورد بررسی قرار گرفت.