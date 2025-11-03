ارتش روسیه مقر نیروهای اوکراینی در دونتسک را هدف قرار داد+ ویدئو

به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، وزارت دفاع روسیه در بیانیه‌ای اعلام کرد: «نیروهای هوا-فضای روسیه مواضع موقت تیپ چهاردهم نیروهای ویژه گارد ملی اوکراین را که در ساختمان‌های متروکه شهر رودینسکوی در جمهوری خلق دونتسک مستقر بودند، منهدم کردند.»

این وزارتخانه تأکید کرد که این حمله در زمانی انجام شد که بیشترین تعداد نیروهای دشمن در محل هدف حضور داشتند.

بر اساس این گزارش، مسکو هدف از «عملیات نظامی ویژه» خود را که از ۲۴ فوریه ۲۰۲۲ آغاز شد، «حمایت از ساکنان دونباس در برابر سرکوب و نسل‌کشی رژیم کی‌یف» اعلام کرده است.

حجم ویدیو: 0.15M | مدت زمان ویدیو: 00:00:10

وزارت دفاع روسیه همچنین اعلام کرد که در جریان این عملیات، شمار زیادی از تجهیزات نظامی غربی که کشورهای عضو ناتو در اختیار اوکراین قرار داده بودند، از جمله تانک‌های آلمانی «لئوپارد-۲» و نفربرهای زرهی آمریکایی و انگلیسی، منهدم شدند.

این وزارتخانه افزود: «تمامی تجهیزات زرهی غربی که به اوکراین تحویل داده شده بود، در اثر حملات دقیق روسیه نابود شدند.»

