خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

ارتش روسیه مقر نیروهای اوکراینی در دونتسک را هدف قرار داد+ ویدئو

ارتش روسیه مقر نیروهای اوکراینی در دونتسک را هدف قرار داد+ ویدئو
کد خبر : 1708891
لینک کوتاه کپی شد.

وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که نیروهای روس با استفاده از بمب‌های سنگین «فاب-۵۰۰» مرکز استقرار موقت نیروهای مسلح اوکراین را در جمهوری دونتسک هدف قرار داده‌اند.

به گزارش ایلنا  به نقل از اسپوتنیک، وزارت دفاع روسیه در بیانیه‌ای اعلام کرد: «نیروهای هوا-فضای روسیه مواضع موقت تیپ چهاردهم نیروهای ویژه گارد ملی اوکراین را که در ساختمان‌های متروکه شهر رودینسکوی در جمهوری خلق دونتسک مستقر بودند، منهدم کردند.»

این وزارتخانه تأکید کرد که این حمله در زمانی انجام شد که بیشترین تعداد نیروهای دشمن در محل هدف حضور داشتند.

بر اساس این گزارش، مسکو هدف از «عملیات نظامی ویژه» خود را که از ۲۴ فوریه ۲۰۲۲ آغاز شد، «حمایت از ساکنان دونباس در برابر سرکوب و نسل‌کشی رژیم کی‌یف» اعلام کرده است.

حجم ویدیو: 0.15M | مدت زمان ویدیو: 00:00:10 دانلود ویدیو

وزارت دفاع روسیه همچنین اعلام کرد که در جریان این عملیات، شمار زیادی از تجهیزات نظامی غربی که کشورهای عضو ناتو در اختیار اوکراین قرار داده بودند، از جمله تانک‌های آلمانی «لئوپارد-۲» و نفربرهای زرهی آمریکایی و انگلیسی، منهدم شدند.

این وزارتخانه افزود: «تمامی تجهیزات زرهی غربی که به اوکراین تحویل داده شده بود،  در اثر حملات دقیق روسیه نابود شدند.»

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ