پنج تهدید مادورو از نگاه آمریکا: از نفت تا نفوذ چین، روسیه و ایران
واشنگتن دولت «نیکولاس مادورو» را یکی از بزرگترین تهدیدهای راهبردی خود میداند؛ تهدیدی که با نزدیکی به ایران، روسیه و چین و در اختیار داشتن منابع عظیم نفت و گاز، میتواند زمینهساز رویارویی تازهای میان آمریکا و محور ضدغربی در آمریکای لاتین شود.
به گزارش ایلنا به نقل از خبرگزاری فرانسه، دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا در گفتوگویی با شبکه «سیبیاس» اظهار داشته که «روزهای مادورو در قدرت رو به پایان است» و این موضوع «بهزودی و با سرعتی زیاد» پایان خواهد یافت.
این اظهارات در حالی مطرح شد که ترامپ پیشتر هرگونه اقدام نظامی در ونزوئلا را رد کرده بود، اما کارشناسان معتقدند واشنگتن در پوشش مبارزه با قاچاق مواد مخدر، در حال آمادهسازی طرحی نظامی برای تغییر رژیم در کاراکاس است.
اعزام گسترده نیروها به سواحل ونزوئلا
بر اساس گزارشها، دولت آمریکا بیش از ۱۲ هزار نظامی به همراه جنگندهها، زیردریاییهای هستهای و تجهیزات سنگین را در آبهای کارائیب مستقر کرده و قرار است ناو هواپیمابر «جرالد فورد» نیز به این تجهیزات بپیوندد. این اقدام از دید تحلیلگران، نشانهای از نزدیکی عملیات نظامی علیه دولت مادورو تلقی میشود.
تحلیلگران میگویند، ادعای کاخ سفید درباره مبارزه با مواد مخدر فاقد پشتوانه واقعی است؛ زیرا بحران مواد مخدر در آمریکا عمدتا از مسیر مکزیک و ماده خطرناک «فنتانیل» منشا میگیرد که سالانه بیش از ۱۰۰ هزار آمریکایی را قربانی میکند، در حالیکه واشنگتن هیچ تهدید یا اقدام نظامی علیه مکزیک انجام نداده است.
به باور این کارشناسان، بهکارگیری عنوان «جنگ با مواد مخدر» صرفا پوششی سیاسی برای توجیه حمله نظامی به ونزوئلاست؛ سناریویی که مارکو روبیو، وزیر خارجه دولت ترامپ، پیشتر نیز از آن سخن گفته بود.
منابع نزدیک به کاخ سفید میگویند، در پرونده ونزوئلا، جناح تندرو دولت ترامپ به رهبری مارکو روبیو بر جریان میانهرو به رهبری ریچارد گرنل غلبه کرده است. این جریان، سقوط دولت مادورو را پیششرط «پیروزی در جنگ با مواد مخدر» میداند و معتقد است که باید با اقدام قاطع، نفوذ مخالفان آمریکا در آمریکای لاتین را مهار کرد.
کاخ سفید، مادورو را تهدید میداند
به نوشته منابع آمریکایی، ترامپ دولت مادورو را دربردارنده پنج تهدید اساسی علیه منافع ایالات متحده میداند:
- نقش محوری در تجارت مواد مخدر در قاره آمریکا
- تداوم خط فکری دولت هوگو چاوز و نزدیکی آشکار به جمهوری اسلامی ایران و ارتباط اقتصادی احتمالی با حزبالله لبنان
- تبدیلشدن به یکی از مسیرهای زمینی طرح «جاده ابریشم» چین
- ائتلاف راهبردی با روسیه
- تلاش برای ایجاد همگرایی با کشورهای آمریکای لاتین مانند برزیل، شیلی و کلمبیا علیه نفوذ واشنگتن
طمع آمریکا به منابع نفت و گاز ونزوئلا
تحلیلهای راهبردی نشان میدهد هدف واقعی واشنگتن از این تحرکات و تهدیدهای نظامی، کنترل بر منابع عظیم نفت و گاز ونزوئلا است؛ اقدامی که میتواند قیمت جهانی انرژی را در جهت منافع بازار والاستریت تغییر دهد و فشار اقتصادی بر روسیه را افزایش دهد.
به باور ناظران آمریکای لاتین، ایالات متحده این بحران را فرصتی استراتژیک برای حذف یکی از مخالفان سرسخت خود در نیمکره جنوبی میداند. در حالیکه برخی کشورهای همپیمان واشنگتن مانند آرژانتین و پاناما از این اقدام حمایت میکنند، بیشتر دولتهای منطقه مخالفت خود را تنها بهصورت لفظی ابراز میکنند.
در مقابل، دولت مادورو که از بحران اقتصادی، فساد ساختاری و مهاجرت گسترده شهروندان رنج میبرد، حمایت کشورهایی چون روسیه، چین و ایران را دارد؛ اما کارشناسان معتقدند این کشورها به دلیل درگیریهای اقتصادی و سیاسی خود، بعید است درگیر جنگی مستقیم برای دفاع از کاراکاس شوند.
سناریوی سقوط
منابع آمریکایی میگویند طرح احتمالی پنتاگون بر اساس «جنگ بدون تلفات» برای نیروهای آمریکایی طراحی شده است. بر اساس این سناریو، حملات دقیق به مراکز نظامی و زیرساختی ونزوئلا، همراه با تحریک اعتراضات مردمی، میتواند به فرار مادورو یا فروپاشی سریع دولت او منجر شود.
ترامپ در مصاحبه اخیر خود با تأکید بر اینکه «تمام گزینهها روی میز است»، گفت: «مردم ونزوئلا رنج زیادی میکشند و این وضعیت باید بهسرعت پایان یابد».
در مقابل، مادورو نیز با رد تهدیدهای واشنگتن، اعلام کرده است: «ونزوئلا بیگناه است و همه اقدامات آمریکا تنها برای توجیه جنگ، تغییر رژیم و غارت منابع نفتی ما صورت میگیرد.»
اکنون پرسش اصلی در محافل بینالمللی این است که آیا واشنگتن واقعا تصمیم خود را برای حمله گرفته است؟ و اگر چنین است، بهای انسانی و سیاسی آن برای مردم ونزوئلا و منطقه چه خواهد بود؟