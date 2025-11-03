قطر بار دیگر تهدید کرد صادرات گاز به اروپا را قطع میکند
قطر بار دیگر تهدید کرد که صادرات گاز طبیعی مایع به اروپا را قطع میکند.
به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، «سعد الکعبی»، وزیر انرژی قطر، امروز -دوشنبه- هشدار داد که اگر اتحادیه اروپا در مورد چگونگی تعدیل یا لغو قواعد قانون پایداری خود تصمیم نگیرد، کشورش گاز طبیعی مایع به اروپا عرضه نخواهد کرد.
الکعبی در جلسه وزرا در نمایشگاه و کنفرانس بینالمللی نفت ابوظبی، گفت: «اگر اروپا واقعا برای تسهیل یا حذف دستورالعمل بررسی دقیق پایداری شرکتی تلاش نکند و جریمه 5 درصد از کل درآمد جهانی ما باقی بماند، ما مطمئنا به اروپا انرژی عرضه نخواهیم کرد».
وزیر انرژی قطر توضیح داد که دلیل آن، همانطور که مدتی پیش اعلام کردیم، این است که ما نمیتوانیم به کربن خنثی، که یکی از شرایط است، دستیابیم.
وی افزود: «فکر میکنم اروپا باید این را درک کند. فکر میکنم آنها به گاز قطر، ایالات متحده و بسیاری از نقاط جهان نیاز دارند».