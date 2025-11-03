شهادت ۲ فلسطینی در کرانه باختری به دست نیروهای رژیم صهیونیستی
دو فلسطینی به دست نیروهای اشغالگر اسرائیلی و یک شهرکنشین افراطی در کرانه باختری اشغالی به شهادت رسیدند.
وزارت بهداشت فلسطین در بیانیهای اعلام کرد که نوجوانی ۱۷ ساله «بر اثر جراحات وخیم ناشی از گلولههای اشغالگران اسرائیلی (عصر یکشنبه) در شهر بیت فوریک، شرق نابلس (شمال) به شهادت رسید.»
جمعیت هلال احمر فلسطین در بیانیهای اعلام کرد که خدمه آن مرد جوانی را با «جراحت بسیار جدی گلوله در سینه» به بیمارستان منتقل کردهاند و خاطرنشان کرد که تلاشهایی برای احیای قلب و ریههای او انجام شده است.