مسکو آماده است تا به حل و فصل موضوع هسته‌ای ایران کمک کند

دیپلمات ارشد روس با بیان اینکه ‌هیچ تصویر کاملی از نظارت بر برنامه هسته‌ای ایران وجود ندارد‌، گفت که مسکو آماده است تا به حل و فصل موضوع هسته‌ای ایران کمک کند.

به گزارش ایلنا به نقل از نووستی، دیپلمات ارشد روس با بیان اینکه ‌هیچ تصویر کاملی از نظارت بر برنامه هسته‌ای ایران وجود ندارد‌، گفت که مسکو آماده است تا به حل و فصل موضوع هسته‌ای ایران کمک کند.

‌«میخائیل اولیانوف» نماینده دائم روسیه نزد سازمان‌های بین‌المللی در وین در گفت‌وگویی با خبرگزاری ریانووستی اظهار داشت: «در حال حاضر هیچ‌کس تصویر کاملی از چگونگی اجرای نظارت بین‌المللی بر برنامه هسته‌ای ایران ندارد. تنها چیزی که مشخص است، این است که دستور کار شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که از سال ۲۰۱۵ مطرح بوده، باید با توجه به قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد از دستور کار آن حذف شود.»

اولیانوف یادآوری کرد که این قطعنامه، مانند خود توافق هسته‌ای در ۱۸ اکتبر منقضی شده است. بر این اساس، شورای حکام تنها در چارچوب بند مربوط به توافق پادمان‌های ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی می‌تواند در مورد موضوع ایران بحث کند.

وی همچنین گفت: «به نظر می‌رسد که مدت زمان بحث‌ها به نصف کاهش می‌یابد، اما شدت آنها احتمالاً ثابت خواهد ماند. ما پس از جلسه بعدی شورای حکام که در تاریخ ۱۹ تا ۲۱ نوامبر امسال (۲۰۲۵) برگزار می‌شود، تصویر واضح‌تری از چگونگی پیشرفت امور خواهیم داشت.»


 

